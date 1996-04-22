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Level Beast
ТВОЙ ПОМОЩНИК В МИРЕ ТРЕЙДИНГА
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Неважно, сколько у вас денег на старте.
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Неважно, имеете ли вы опыт инвестиций.
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Неважно, знакомы ли вы с понятием трейдинга.
причин выбрать инновационный индикатор
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Надежные точки входа
Многократно протестированные и оптимизированные условия открытия сделок. Нет подгонки под исторические данные.
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Подходит новичкам
Level Beast предоставляет простые инструкции для открытия позиции. Его сигналы просты, понятны и однозначно трактуемы.
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Простой способ прибыльного трейдинга
Многократно протестированные и оптимизированные условия открытия сделок. Нет подгонки под исторические данные.
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Работает без перерисовки
Сигналы от индикатора не исчезают с графика с течением времени. Поэтому всегда есть возможность визуально проконтролировать его работу на исторических данных.
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Много сделок внутри дня
В основе алгоритма лежат скальпинг-стратегии, позволяющие заходить в рынок вначале зарождающегося импульса. Таких ситуаций в течение дня очень много.
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Торговля возможна на ПК и смартфоне
Можно торговать с любого устройства, что дает возможность всегда быть в курсе событий на финансовых рынках и не пропускать прибыльные сделки.
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Нас часто спрашивают:
Какая среднемесячная доходность торговли по вашему индикатору?
Фактический финансовый результат во многом будет зависеть от объема открываемых позиций и регулярности вашей торговли. Если отрабатывать все торговые возможности, которые возникают на рынке ежедневно, среднемесячный результат будет варьироваться в пределах 300 - 580 пунктов, в зависимости от уровня волатильности выбранных Вами финансовых инструментов.
Какое время суток наиболее благоприятно для торговли по вашей системе?
Больше всего сигналов индкатора приходится на активную сессию выбранного вами актива. Для евродоллара это европейская и американская сессии, для акций Сбербанка - время работы Московской биржы и т.д.
Сколько в среднем торговых сделок в течение дня?
Это зависит от количества активов, которые вы отслеживаете, а так же фазы рынка. На стоячем рынке сигналов будет меньше, на активном - больше.
Отзывы наших клиентов
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Игорь (Менеджер проектов)
Недавно я решил заняться трейдингом. К сожалению, у меня не очень получалось из-за неправильных решений, которые я раньше делал при открытии позиций. Все изменилось, после того как я начал использовать индикатор Level Beast. Теперь % моих прибыльных сделок увеличился до 70. Если торговать четко по системе, может быть и выше.
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Андрей 26 (Опытный трейдер)
Предоставляемая услуга себя полностью оправдывает. Мало того, что большая часть сделок закрывается в плюс, но радует и то, что также есть звуковые оповещения, благодаря которым ты не пропустишь ни одной сделки. При этом сами сделки достаточно длительные по времени. Поэтому считаю этот сервис безопасным. Планирую и дальше торговать.
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Ирина (Маркетолог)
Если вы хотите заработать дополнительные деньги, но у вас нет времени или желания в серьез заниматься трейдингом, индикатор Level Beast может стать для вас хорошим вариантом. Имея только брокерский счет и мобильный терминал в смартфоне, вы сможете следить за рынком и открывать сделки в любое время.